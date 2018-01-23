Продолжительное сожительство может быть приравнено в России к официальному браку

Создателем инициативы является сенатор Антон Беляков. В частности, он надеется, что в Семейном кодексе появится термин «фактические брачные отношения». Такой союз не имеет официальной регистрации, тем не менее, у сожителей есть общее хозяйство. Интересно, что при наличии ребенка пятилетний срок получения такого статуса сокращается до двух лет.

Сожители смогут в дальнейшем решать юридические вопросы, как если бы они были официально зарегистрированы. Нажитое парой имущество будет признаваться совместной собственностью.

В Совете Федераций посчитали такую законодательную инициативу «вредительством»:

Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой лёгкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон прокомментировала изданию «РИА Новости» Елена Мизулина.