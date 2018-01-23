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Сережки стоимостью 15 800 рублей пропали с тела жертвы аварии под Заречным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сережки стоимостью 15 800 рублей пропали с тела жертвы аварии под Заречным

23 января, 23:05Общество
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