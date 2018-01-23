Сережки стоимостью 15 800 рублей пропали с тела жертвы аварии под Заречным

После аварии под Заречным, в которой погибли 3 взрослых и 1 ребёнок, с тела одной из жертв пропали серёжки. Информация об этом стала известна журналистам E1.ru от родственников погибшей женщины.

Члены семьи сообщили, что тело доставили в морг Асбеста. 11 января родственников пригласили туда для того, чтобы отдать личные вещи погибшей и документы для захоронения. Среди выданных вещей была только цепочка. Сотрудники морга и врач, проводивший вскрытие, заявили, что не видели никаких серёжек.

Мы сразу позвонили следователю, и она рассказала, что в документах зафиксировано, что мама была в серьгах пояснила дочь погибшей женщины по имени Надежда.

Руководство компании, которая увозила тела, сообщило, что их сотрудники не могли украсть серёжки. Работники морга после звонка журналистов бросили трубку, пригрозив судебным разбирательством.

Стоимость серёжек составляла 15 800 рублей. Надежда написала заявление в полицию, по которому на данный момент ведётся проверка.