Сирота, пенсионеры и другие тагильчане рассказали мэру о проблемах с жильем (ВИДЕО)

22 января в Нижнем Тагиле состоялась беседа Сергея Носова с горожанами. Тагильчане обратились к главе города с личными просьбами, большая часть которых касалась вопросов по предоставлению жилья или его ремонту.

Так, один из обратившихся рассказал, что долгое время жил в спецдоме для больных туберкулезом. Около 10 лет назад он, проживая вместе с сожительницей, пытался добиться проведения ремонта в разрушающемся доме, однако мужчине это не удалось. После того, как он излечился от болезни, его выселили из спецдома в никуда. Теперь бывшему сироте предстоит через суд восстанавливать свое право на получение жилья. Как пояснил мэр, решить вопрос другими способами не удастся из-за многолетнего ожидания.

Еще один обратившийся пожаловался на работу одного из ТСЖ. Пенсионер утверждает, что руководство товарищества собственников жилья в одном из домов на Вагонке не предоставляет отчетов о том, куда уходят деньги жильцов. Однако представитель ТСЖ, который также явился на беседу с мэром, считает претензии необоснованными и утверждает, что подготовка документов для отчета сейчас только ведется.

Некоторые обратившиеся пришли на прием, чтобы поблагодарить мэра за решение некоторых жилищных вопросов. Как пояснили в администрации города, существующие сейчас проблемы находятся под личным контролем Сергея Носова и будут постепенно решаться, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

А в конце 2017 года Серей Носов дал интервью редакции TagilCity.ru, где рассказал о планах города на 2018 год.