Военнослужащие РФ будут отвечать «Служу России» вместо «Служу Российской Федерации»
23 января, 06:35Общество
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По указу президента России Владимира Путина форма ответа военнослужащих командованию была упрощена.
22 января были внесены изменения в устав внутренней службы Вооружённых сил России.
Теперь строй солдатского подразделения в случае получения благодарности должен будет отвечать «Служим России» вместо использовавшегося ранее ответа «Служим Российской Федерации». Точно такие же изменения коснутся военнослужащих, получающих благодарность лично, сообщают «Известия».
Изменения в устав внутренней службы были внесены по указу Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Текст указа опубликован на официальном интернет‐портале правовой информации.
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