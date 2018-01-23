Военнослужащие РФ будут отвечать «Служу России» вместо «Служу Российской Федерации»

22 января были внесены изменения в устав внутренней службы Вооружённых сил России .

Теперь строй солдатского подразделения в случае получения благодарности должен будет отвечать «Служим России» вместо использовавшегося ранее ответа «Служим Российской Федерации». Точно такие же изменения коснутся военнослужащих, получающих благодарность лично, сообщают «Известия».