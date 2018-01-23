Житель Екатеринбурга отсудил у мэрии 130 тыс. рублей за плохо закреплённый люк

В июне 2017 года екатеринбуржец на перекрёстке Миномётчиков наехал на канализационный люк, который был плохо закреплен. В результате наезда у автомобиля оказались повреждены передний бампер, защита двигателя, заднее колесо и подвеска. Сумму ремонта оценили в 108 тыс. рублей.

По иску пострадавшего гражданина в суд были вызваны представители мэрии Екатеринбурга и районной администрации, сотрудники «Водоканала» и других учреждений, ответственных за содержание коммунальной инфраструктуры. По информации «ЕТВ», все они заявили, что канализационный люк не является их собственностью.

Ответственность за плохо закрепленный люк суд в итоге возложил на мэрию, так как она не передавала его никакой сторонней организации. Исковые требования пострадавшего водителя были удовлетворены, и мэрия теперь обязана выплатить ему 130 тыс. рублей компенсации.