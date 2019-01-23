3 млн нарушений ПДД зафиксированы с помощью камер в 2018 году в Свердловской области
Сегодня, 21:59ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области в 2018 году зафиксированы 3 миллиона 24 тысячи 129 нарушений ПДД с помощью автоматических камер фотовидеофиксации.
Нарушителей ПДД в 2018 году оштрафовали 3 миллиона 24 тысячи 129 раз по итогам фиксации камер, установленных на дорогах. В 2017 году насчитывались 1 миллион 564 тысячи 496 штрафов.
Число выписанных по результатам камер фотовидеофиксации штрафов в 2018 году увеличилось на 1 миллион 459 тысяч 633, информирует «Областная газета».
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