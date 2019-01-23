35 новых мест для нестационарной торговли появились в Нижнем Тагиле в 2019 году

Пенсионеры торгуют на законных точках и ярмарках бесплатно В Нижнем Тагиле в настоящее время действуют шесть бесплатных мест для нестационарной торговли. В Ленинском районе:

Фрунзе, 19

на Старателе – улица Гагарина, 5.

В Тагилстроевском районе:

Металлургов, 46а

Уральский проспект перед рынком «Уральский».

В Дзержинском районе:

улица Зари, 21

проспект Ленинградский, 108.

Эту информацию доложила депутатам Людмила Абдулкадырова, начальник отдела промышленной политики и предпринимательства.

В 2019 году в Нижнем Тагиле запланированы 84 ярмарки на четырёх площадках города (КДК «Современник», ДК «Юбилейный», в районе Ледового дворца по улице Юности и по Ленинградскому проспекту, 95).

На каждой ярмарке предусмотрено от 15 до 20 бесплатных мест для граждан пенсионного возраста с целью реализации различной садово-огородной продукции. Организаторы ярмарок об этом знают, и сами пенсионеры об этом осведомлены,отметила Людмила Абдулкадырова.

Информация о времени и местах проведения ярмарок находится на официальном сайте Нижнего Тагила в рубрике «Экономика», подрубрике «Потребительский рынок».

Появилось ещё 35 мест для нестационарной торговли Для малого и среднего предпринимательства дополнительно созданы условия организации торговли овощами и фруктами. В соответствии с администрацией города утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. В этой схеме указаны 109 объектов, 50 адресов – в Ленинском районе, 36 мест в Дзержинском районе и в Тагилстроевском – 21 место. Две точки будут располагаться в сельских населённых пунктах – Евстюниха и Сулем.

Также Людмила Абдулкадырова проинформировала, что в 2019 году управление промышленной политики и предпринимательства дополнительно приняло заявления от предпринимателей и включило 35 перспективных мест в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Прежде чем включить эти объекты в схему и выставить их на сайт, управление совместно со специалистами архитектуры, юридического отдела, районных администраций, ГИБДД изучает точки на предмет нарушений. Только после этого адреса вносятся в эту схему. 35 мест, о которых идёт речь, обработаны и включены в схему, которая уже утверждена и размещена на официальном сайте города.

С 2019 года в Нижнем Тагиле, по словам Абдулкадыровой, на торги будут выставлены нестационарные торговые объекты для реализации замороженных ягод. Для этого нужно также принять участие и одержать победу на аукционе. При этом дикие ягоды, грибы, консервация и рыба к продаже официально не допускаются, поскольку в мэрии видят в этом потенциальную опасность для граждан. Только после оформления соответствующих сертификатов товары этих групп могут быть допущены к продаже.

На проспекте Мира-Ленина пенсионеры больше не торгуют Начальник отдела Людмила Абдулкадырова, отвечая на вопрос депутатов о работе по ликвидации несанкционированных мест торговли, отметила, что в ряде мест торговля уже не производится, в частности, на проспекте Мира.

Они готовы прийти и торговать перед драмтеатром! Совместно с администрациями районов, наше управление составляет протоколы, в соответствии с законом. С Мира-Ленина некоторые ушли в торговый центр «Малина», где очень красиво организовали свои места. Тем не менее, квартальные и наши специалисты никогда не обижаем бабушек и протоколов на них не составляем,отметила Абдулкадырова.