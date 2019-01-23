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35 новых мест для нестационарной торговли появились в Нижнем Тагиле в 2019 году
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35 новых мест для нестационарной торговли появились в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 23:07ОбществоФото: TagilCity.ru
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