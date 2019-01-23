Более 20 мероприятий пройдут в честь 440-летия Усть-Утки и 15-летия «Реки Чусовой»
Более 20 мероприятий будут проведены в честь 440-летия Усть-Утки и 15-летия природного парка «Река Чусовая».
В феврале начнутся праздничные мероприятия, организованные в честь юбилеев Усть-Утки и природного парка «Река Чусовая». Вопросы о событиях обсудили на совещании у замглавы мэрии Нижнего Тагила по соцполитике Валерия Сурова.
В планах правительства – проведение конкурса «Лучшая усадьба», мероприятий «Открытие сплава на Чусовой» и «Наследие Старого соболя», этнофестиваля «Солнцеворот». Помимо этого, будет проведен ремонт музея «Дом Кряжова».
Мероприятия стартуют с февраля и будут проходить до августа 2019 года. Первым событием, связанным с юбилейными датами, станет «Лыжня России», в рамках которой жители сельских населенных пунктов преодолеют дистанцию.
В третьей декаде февраля будет проведено еще одно заседание по поводу организации мероприятий, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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