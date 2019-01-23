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Более 20 мероприятий пройдут в честь 440-летия Усть-Утки и 15-летия «Реки Чусовой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 20 мероприятий пройдут в честь 440-летия Усть-Утки и 15-летия «Реки Чусовой»

Сегодня, 19:40ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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