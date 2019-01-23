Более 20 мероприятий пройдут в честь 440-летия Усть-Утки и 15-летия «Реки Чусовой»

В феврале начнутся праздничные мероприятия, организованные в честь юбилеев Усть-Утки и природного парка «Река Чусовая». Вопросы о событиях обсудили на совещании у замглавы мэрии Нижнего Тагила по соцполитике Валерия Сурова.

В планах правительства – проведение конкурса «Лучшая усадьба», мероприятий «Открытие сплава на Чусовой» и «Наследие Старого соболя», этнофестиваля «Солнцеворот». Помимо этого, будет проведен ремонт музея «Дом Кряжова».

Мероприятия стартуют с февраля и будут проходить до августа 2019 года. Первым событием, связанным с юбилейными датами, станет «Лыжня России», в рамках которой жители сельских населенных пунктов преодолеют дистанцию.