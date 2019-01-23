Обвиняемый в убийстве друга во время охоты под Нижним Тагилом предстанет перед судом
Сегодня, 14:27ОбществоФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
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Расследование дела об убийстве мужчины во время охоты в Пригородном районе Нижнего Тагила завершено. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сюжеты: Пригород
27-летний житель Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Также ему предъявлено обвинение в незаконной охоте.
7 ноября двое жителей Свердловской области отправились на охоту недалеко от деревни Новая Башкарка, не имея на это разрешительных документов. Мужчины передвигались на автомобиле УАЗ. Пострадавший ехал ха рулем, а обвиняемый – на заднем сидении.
Мужчина держал в руках карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм. Он случайно нажал на спусковой крючок. Пуля, вылетевшая из оружия, смертельно ранила мужчину, сидевшего за рулем УАЗа.
Расследование дела завершено. Материалы переданы в суд, информирует «Областная газета».
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