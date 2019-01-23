Обвиняемый в убийстве друга во время охоты под Нижним Тагилом предстанет перед судом

27-летний житель Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Также ему предъявлено обвинение в незаконной охоте.

7 ноября двое жителей Свердловской области отправились на охоту недалеко от деревни Новая Башкарка, не имея на это разрешительных документов. Мужчины передвигались на автомобиле УАЗ. Пострадавший ехал ха рулем, а обвиняемый – на заднем сидении.

Мужчина держал в руках карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм. Он случайно нажал на спусковой крючок. Пуля, вылетевшая из оружия, смертельно ранила мужчину, сидевшего за рулем УАЗа.