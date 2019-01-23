ОНФ: Случаи голодных обмороков у школьников в Кузбасса не выявлены
Власти Кемеровской области собрали специальную комиссию, состоящую из чиновников, депутатов и общественных деятелей. Члены комиссии проверили учебные заведения Кузбасса, но не нашли подтверждения голодных обмороков у посещающих их детей.
По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кемеровской области Юрия Скворцова, в учебных заведениях, куда пришла комиссия, были проведены беседы с учителями и их воспитанниками. Проверяющие изучили журналы школьных врачей, контролирующих здоровье детей. Нигде подтверждения фактов голодных обмороков обнаружено не было, пишет «Интерфакс».
Комиссия заявила, что на сегодняшний день в Кемеровской области горячее питание в школах получают от 85% до 90% детей. Оставшиеся ученики не обедают «по разным причинам». Кто-то приносит еду из дома, сказал Скворцов.
Собеседник издания добавил, что уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын не назвал членам ОНФ адреса школ, в которых дети падали в голодные обмороки. Детский омбудсмен сообщил, что данная информация является конфиденциальной.
ОНФ уделяет повышенное внимание вопросам качества питания детей в школах. Работа в этом направлении будет продолжена. Если у кого-то есть информация о том, что в каких-то учебных заведениях несовершеннолетних кормят плохо, ее нужно предоставить в ОНФ. Членам организации необходимо знать фамилию ребенка. Только так заявление не будут считать голословным. По каждому факту будет проводиться отдельное разбирательство заверил, Скворцов.
Информация о голодных обмороках детей в школах Кузбасса появилась в интернете сегодня. Помимо обмороков, по словам Кислицына, в Кемеровской области наблюдается сильное социальное расслоение среди учеников. Детский омбудсмен рассказал, что ему поступило множество обращений от классных руководителей. Учителя заметили, что социальное расслоение учеников проявляется в качестве их питания. Так положение учащихся сельских школ отличается от положения детей, которых привозят в образовательные заведения из поселков.
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