ОНФ: Случаи голодных обмороков у школьников в Кузбасса не выявлены

По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кемеровской области Юрия Скворцова, в учебных заведениях, куда пришла комиссия, были проведены беседы с учителями и их воспитанниками. Проверяющие изучили журналы школьных врачей, контролирующих здоровье детей. Нигде подтверждения фактов голодных обмороков обнаружено не было, пишет «Интерфакс».

Комиссия заявила, что на сегодняшний день в Кемеровской области горячее питание в школах получают от 85% до 90% детей. Оставшиеся ученики не обедают «по разным причинам». Кто-то приносит еду из дома, сказал Скворцов.

Собеседник издания добавил, что уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын не назвал членам ОНФ адреса школ, в которых дети падали в голодные обмороки. Детский омбудсмен сообщил, что данная информация является конфиденциальной.

ОНФ уделяет повышенное внимание вопросам качества питания детей в школах. Работа в этом направлении будет продолжена. Если у кого-то есть информация о том, что в каких-то учебных заведениях несовершеннолетних кормят плохо, ее нужно предоставить в ОНФ. Членам организации необходимо знать фамилию ребенка. Только так заявление не будут считать голословным. По каждому факту будет проводиться отдельное разбирательство заверил, Скворцов.