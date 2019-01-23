Парк развлечений «Ягода Малина» закрыли в Каменске-Уральском
В Каменске-Уральском приостановлена деятельность парка развлечений «Ягода Малина» после проверки прокуратуры и сотрудников МЧС до устранения нарушений по пожарной безопасности.
В городе Каменске-Уральском приостановили деятельность парка развлечений «Ягода Малина» после проверки прокуратуры с привлечением сотрудников МЧС России по соблюдению установленных требований по пожарной безопасности.
Среди грубых нарушений пожарной безопасности в здании парка развлечений выявлены такие как отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения, эвакуационных выходов из детской игровой площадки и других помещений.
Прокуратура города Каменска-Уральского обратилась с исковым заявлением в суд с требованием запретить эксплуатацию объекта до момента устранения выявленных нарушений. Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил полностью, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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