Парк развлечений «Ягода Малина» закрыли в Каменске-Уральском

В городе Каменске-Уральском приостановили деятельность парка развлечений «Ягода Малина» после проверки прокуратуры с привлечением сотрудников МЧС России по соблюдению установленных требований по пожарной безопасности.

Среди грубых нарушений пожарной безопасности в здании парка развлечений выявлены такие как отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения, эвакуационных выходов из детской игровой площадки и других помещений.