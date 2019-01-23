Проект «Безопасный город»: новое оборудование заработает в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил участвует во втором этапе программы «Безопасный регион». Реализацию проекта обсудили вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин и заместитель министра общественной безопасности региона Олег Торгашёв в ходе рабочего совещания. Ранее проект «Безопасный город» прошел тестирование, благодаря которому были выявлены 37 замечаний. В настоящий момент все неточности программы устранены.

В рамках второго этапа проекта будет проведено тестирование нового оборудования. После испытаний система будет введена в эксплуатацию.

Нерешенным остается только вопрос о внедрении региональной системы оповещения населения о ЧС «Грифон». Для выделения денежных средств из регионального бюджета власти должны будут устранить недочет.