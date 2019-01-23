Проект «Безопасный город»: новое оборудование заработает в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле реализуется проект «Безопасный город». В рамках областной программы «Безопасный регион» после проверки в городе заработает новое оборудование.
Нижний Тагил участвует во втором этапе программы «Безопасный регион». Реализацию проекта обсудили вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин и заместитель министра общественной безопасности региона Олег Торгашёв в ходе рабочего совещания. Ранее проект «Безопасный город» прошел тестирование, благодаря которому были выявлены 37 замечаний. В настоящий момент все неточности программы устранены.
В рамках второго этапа проекта будет проведено тестирование нового оборудования. После испытаний система будет введена в эксплуатацию.
Нерешенным остается только вопрос о внедрении региональной системы оповещения населения о ЧС «Грифон». Для выделения денежных средств из регионального бюджета власти должны будут устранить недочет.
При помощи системы «Безопасный город», которая включает в себя более 400 видеокамер на улицах города, с 2015 года в Нижнем Тагиле снизился уровень преступлений на 13%, информирует пресс-служба администрации города.
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