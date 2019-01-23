Социально значимые продукты подорожали в Свердловской области

В Свердловской области наблюдается повышение цен на социально значимые продукты. За декабрь 2018 года – январь 2019 года сильнее всего выросли цены на капусту, пшено и сахар.

Так цены на сахар выросли на 30%. Пшено подорожало в 1,6 раза, а капуста – в 1,7 раза.

Подорожало мясо, особенно заметно это по ценам на куру, которые выросли на 10,6%. Стоимость свинины выросла на 5,9%, баранины – на 3%. Рыба стала дороже на 3,5%.

Также повышение коснулось цен на молоко, яйца и хлеб. В частности, молоко стало дороже на 1,6%, яйца – на 13,7%, хлеб ржаной – на 4,3%, пшеничный – на 3%.

Также выросли цены на чай на 2,2%. Рис подорожал на 2,8%, а лук – на 7,8%, по данным Свердловскстата.