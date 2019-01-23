Вопрос с площадками для выгула животных будет решен в Нижнем Тагиле после 1 июля

В Нижнем Тагиле необходимо определить орган местного самоуправления, который возьмет на себя вопрос приведения площадок для выгула собак в соответствие с новым федеральным законом.

Ст. 13 вступившего в силу 498 ФЗ об обращении с домашними животными гласит, что места выгула домашних животных должны быть определены органами местного самоуправления. В связи с этим прошу определить орган местного самоуправления, который будет принимать решения о месте выгула домашних животных,сообщила прокурор Ленинского района.

В настоящий момент в городе определены места для выгула и дрессировки домашних животных, однако приведение их в соответствие с нормами может потребовать финансовых вложений.

Данная обязанность порождает некоторые действия, которые мы в бюджет 2019 года могли и не предусмотреть. Например, у нас должны быть определенно оборудованы площадки. Места то у нас определены, но площадки не все оборудованы в соответствии с нормами и правилами,сообщили депутаты городской думы.