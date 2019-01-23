Вопрос с площадками для выгула животных будет решен в Нижнем Тагиле после 1 июля
В Нижнем Тагиле могут быть оборудованы площадки для выгула домашних животных в соответствии с новым федеральным законом.
В Нижнем Тагиле необходимо определить орган местного самоуправления, который возьмет на себя вопрос приведения площадок для выгула собак в соответствие с новым федеральным законом.
Ст. 13 вступившего в силу 498 ФЗ об обращении с домашними животными гласит, что места выгула домашних животных должны быть определены органами местного самоуправления. В связи с этим прошу определить орган местного самоуправления, который будет принимать решения о месте выгула домашних животных,сообщила прокурор Ленинского района.
В настоящий момент в городе определены места для выгула и дрессировки домашних животных, однако приведение их в соответствие с нормами может потребовать финансовых вложений.
Данная обязанность порождает некоторые действия, которые мы в бюджет 2019 года могли и не предусмотреть. Например, у нас должны быть определенно оборудованы площадки. Места то у нас определены, но площадки не все оборудованы в соответствии с нормами и правилами,сообщили депутаты городской думы.
В связи с этим администрацией города до 1 июля будут разработаны и вынесены на рассмотрение в городскую думу нормативно-правовые акты. Окончательно вопрос с организацией мест выгула домашних животных может быть решен во второй половине 2019 года.
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