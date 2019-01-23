Здания в виде хрусталя: эскиз студенческого кампуса разработан в Нижнем Тагиле
Создатели эскизного проекта студенческого кампуса в Нижнем Тагиле считают, что здания должны иметь форму горного хрусталя.
По задумке создателей проекта студенческого кампуса в Нижнем Тагиле, здания должны иметь форму горного хрусталя. Данная стилистика станет символом чистоты и ценностей получаемых знаний. На заседании рабочей группы с заместителем администрации по социальной политике Валерием Суровым проект представили МБУ «Тагилгражданпроект» и управление архитектуры и градостроительства.
Также была представлена «дорожная карта» по созданию студгородка. Члены рабочей группы рассмотрели варианты поддержки проекта со стороны промышленных предприятий, а также структур и организаций регионального и федерального уровней.
Президент Нижнетагильской торгово-промышленной палаты Борис Соколов обратил внимание на то, что необходимо более детально проработать взаимосвязь систем высшего и средне-специального образований. По мнению Соколова, выстроенная цепочка отношений на базе кампуса будет способствовать тому, что около 15% выпускников ССУЗов, которые уезжают за пределы Нижнего Тагила для получения высшего образования, останутся в городе. В этом заинтересованы крупные промышленные предприятия, испытывающие дефицит в высококвалифицированных работниках.
Далее концепция проекта после внесения корректировок будет рассмотрена с руководством промышленного предприятия, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости