Житель Екатеринбурга оштрафован на 32 тысячи за пустующий 10 лет земельный участок

Однако за 10 лет владелец участка лишь огородил его забором. Это выяснилось при внеплановой проверке сотрудниками кадастровой службы Свердловской области. В отношении мужчины было возбуждено административное дело, и суд вынес решение о выплате екатеринбуржцем штрафа в размере 32 тысяч 861 рубля, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом, начать строительство дома нужно было в течение трех лет.