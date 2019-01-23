Житель Екатеринбурга оштрафован на 32 тысячи за пустующий 10 лет земельный участок
Сегодня, 20:18ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Екатеринбурга оштрафован на 32 тысячи рублей за то, что за 10 лет не построил жилой дом на земельном участке.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец купил земельный участок в 2008 году. На приобретенных 10 сотках он планировал построить дом.
Однако за 10 лет владелец участка лишь огородил его забором. Это выяснилось при внеплановой проверке сотрудниками кадастровой службы Свердловской области. В отношении мужчины было возбуждено административное дело, и суд вынес решение о выплате екатеринбуржцем штрафа в размере 32 тысяч 861 рубля, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом, начать строительство дома нужно было в течение трех лет.
Мужчина обратился в суд для отмены решения, однако ни районный, ни областной суды не отменили принятое ранее решение, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей