Депутат Госдумы Ионин направил письмо главе ПФР о нарушениях начисления пенсий
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области направил на имя нового главы Пенсионного фонда Максима Топилина служебную записку о нарушениях причислении пенсий. Об этом Ионин сообщил на странице во «ВКонтакте».
Депутат отмечает, что подобная работа в Свердловской области ведется на протяжении нескольких лет. Благодаря вмешательству депутата жительнице Каменска-Уральского сделали перерасчет пенсионных выплат.
Отдельной темой стала проблема по доплатам бывшим работникам вредных производств. Одно время, в нашей приемной даже организовывались очереди из пенсионеров, желающих проверить правильность начислений, а Пенсионный фонд, не справляясь с потоком депутатских запросов, был вынужден на некоторое время отправить в приемную своего специалиста, который на месте проверял возможность перерасчета, говорит Ионин.
В результате проделанной работы надбавки получили более пяти тысяч ветеранов вредных производств. По словам Ионина, все случаи недоплат по вредным производствам или инвалидам нами проанализированы, выявлены системные ошибки, информация направлена на имя Топилина.