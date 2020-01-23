Депутат Госдумы Ионин направил письмо главе ПФР о нарушениях начисления пенсий

Отдельной темой стала проблема по доплатам бывшим работникам вредных производств. Одно время, в нашей приемной даже организовывались очереди из пенсионеров, желающих проверить правильность начислений, а Пенсионный фонд, не справляясь с потоком депутатских запросов, был вынужден на некоторое время отправить в приемную своего специалиста, который на месте проверял возможность перерасчета, говорит Ионин.