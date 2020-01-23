Екатеринбуржец создал петицию в защиту здания Приборостроительного завода
Житель Екатеринбурга Никита Страгис создал петицию, в которой просит президента РФ Владимира Путина сохранить здание бывшего Приборостроительного завода, где планируется построить храм Святой Екатерины. Она опубликована на сайте Change.org.
Екатеринбуржец просит поспособствовать присвоению ансамблю зданий на набережной статуса объектов культурного наследия федерального значения и включит их в программу «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для получения финансирования на реставрацию.
В петиции Страгис указывает, что ансамбль зданий завода, библиотеки и прилегающих территорий был сформирован в 1940-1960-х годах. По его словам, центральное здание должно было стать библиотекой имени Максима Горького, но в 1941 году началась война и здание было переделано в завод, где выпускались авиагоризонты и другое авиационное оборудование для советских самолетов.
В послевоенное время в здании остался завод по производству авиационного оборудования.
Сложно переоценить значение Уральского приборостроительного завода для истории России и всего мира. Без авиационного оборудования наши самолеты не смогли бы противостоять гитлеровской авиации и советская армия проиграла бы войну, лишившись поддержки с воздуха. Без Уральского приборостроительного завода наша страна, возможно, прекратила бы свое существование в 1940-х, а «Третий рейх» существовал бы до сих пор, пишет автор петиции.
Напомним, на месте здания Приборостроительного завода будет построен храм Святой Екатерины. Решение было принято по итогам опроса жителей Екатеринбурга, который был проведен после массовых протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.