Екатеринбуржец создал петицию в защиту здания Приборостроительного завода

Екатеринбуржец просит поспособствовать присвоению ансамблю зданий на набережной статуса объектов культурного наследия федерального значения и включит их в программу «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для получения финансирования на реставрацию.

В петиции Страгис указывает, что ансамбль зданий завода, библиотеки и прилегающих территорий был сформирован в 1940-1960-х годах. По его словам, центральное здание должно было стать библиотекой имени Максима Горького, но в 1941 году началась война и здание было переделано в завод, где выпускались авиагоризонты и другое авиационное оборудование для советских самолетов.

В послевоенное время в здании остался завод по производству авиационного оборудования.

Сложно переоценить значение Уральского приборостроительного завода для истории России и всего мира. Без авиационного оборудования наши самолеты не смогли бы противостоять гитлеровской авиации и советская армия проиграла бы войну, лишившись поддержки с воздуха. Без Уральского приборостроительного завода наша страна, возможно, прекратила бы свое существование в 1940-х, а «Третий рейх» существовал бы до сих пор, пишет автор петиции.