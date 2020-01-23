ФСБ России вычислила сервис, рассылавший ложные сообщения о минировании
Сегодня, 14:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В России ФСБ вычислила сервис, с которого поступали сообщения о минировании судов, детских садов и торговых центров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В период с 28 ноября и по настоящий момент сообщения о минировании поступали с сервиса в Нидерландах. Сейчас доступ к ресурсу ограничен. В ФСБ отметили, что все сообщения о минировании являлись ложными. Они поступали на телефоны органов госвласти в 16 регионах России.
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StartMail, с которого производилась рассылка, не предоставил информацию о владельцах почтовых ящиков, директор сервиса Роберт Бинс сообщил «Роскомсвободе», что не заключал с органами власти России соглашений о предоставлении информации о пользователях.
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