ФСБ России вычислила сервис, рассылавший ложные сообщения о минировании

В период с 28 ноября и по настоящий момент сообщения о минировании поступали с сервиса в Нидерландах. Сейчас доступ к ресурсу ограничен. В ФСБ отметили, что все сообщения о минировании являлись ложными. Они поступали на телефоны органов госвласти в 16 регионах России.