На развитие сельских территорий в Свердловской области направят 920 миллионов рублей
Сегодня, 20:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сельские территории в течение трех лет получат из федерального и регионального бюджетов 920 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Деньги на развитие сёл будут выделяться с 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Средства пойдут на строительство новых домов, благоустройство домовладений, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение облика населенных пунктов.
С 2015 года на улучшение жилищных условий жителей сёл было направлено 2,5 млрд рублей. В рамках госпрограммы удалось купить и построить более 200 тысяч квадратных метров жилья и осуществить социальные выплаты для 2,9 тысяч семей. Кроме того, было построено 306 километров газопроводов, благодаря чему удалось газифицировать 67 сельских населенных пунктов.
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