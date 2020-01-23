На развитие сельских территорий в Свердловской области направят 920 миллионов рублей

Деньги на развитие сёл будут выделяться с 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Средства пойдут на строительство новых домов, благоустройство домовладений, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение облика населенных пунктов.

С 2015 года на улучшение жилищных условий жителей сёл было направлено 2,5 млрд рублей. В рамках госпрограммы удалось купить и построить более 200 тысяч квадратных метров жилья и осуществить социальные выплаты для 2,9 тысяч семей. Кроме того, было построено 306 километров газопроводов, благодаря чему удалось газифицировать 67 сельских населенных пунктов.