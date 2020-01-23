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#300лет
Режиссёр Александр Черепанов: «Спектакль не может быть не о политике»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Режиссёр Александр Черепанов

Режиссёр Александр Черепанов: «Спектакль не может быть не о политике»

Сегодня, 17:15ОбществоАлександр ЗверевФото: архив Александра Черепанова
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