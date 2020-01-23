Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила ловили не оплативших штрафы водителей

За четыре часа полицейские пресекли 68 нарушений правил дорожного движения, которые совершили как водители, так и пешеходы.

Кроме того, были задержаны четыре человека, не оплативших наложенные ранее штрафы. Всего с начала 2020 года сотрудники ГИБДД составили 184 административных материала в отношении 82 неплательщиков.