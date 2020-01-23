Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила ловили не оплативших штрафы водителей
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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22 января сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на выявление нарушений ПДД, а также лиц, вовремя не оплативших административные штрафы, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
За четыре часа полицейские пресекли 68 нарушений правил дорожного движения, которые совершили как водители, так и пешеходы.
Кроме того, были задержаны четыре человека, не оплативших наложенные ранее штрафы. Всего с начала 2020 года сотрудники ГИБДД составили 184 административных материала в отношении 82 неплательщиков.
В отношении таких лиц может применяться административный арест до 15 суток, также их ждет штраф в двойном размере.
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