Уральские студентки встретились с Путиным в Сочи

Студентки обратились к президенту с предложением увеличить количество организаций, где можно было бы получить лицензию тренера, организовать в больницах отделения спортивной медицины, а также сравнять льготы и индивидуальные достижения, которые получают при поступлении в вузы представители олимпийских видов спорта со спортсменами неолимпийских видов спорта.

На последнее предложение Путин ответил, что если преференции правда имеются, то они должны распространяться на все виды спорта.