Уральские студентки встретились с Путиным в Сочи
Сегодня, 09:20ОбществоФото: Скриншот онлайн-трансляции
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Студентки УрФУ Анна Негашева и Варвара Скорынина из Екатеринбурга смогли пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи на встрече в честь Дня российского студенчества, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Студентки обратились к президенту с предложением увеличить количество организаций, где можно было бы получить лицензию тренера, организовать в больницах отделения спортивной медицины, а также сравнять льготы и индивидуальные достижения, которые получают при поступлении в вузы представители олимпийских видов спорта со спортсменами неолимпийских видов спорта.
На последнее предложение Путин ответил, что если преференции правда имеются, то они должны распространяться на все виды спорта.
Со студентами из Екатеринбурга Путин также встречался в прошлом году во время визита в столицу Урала.
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