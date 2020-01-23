В Березовском инвалид с ДЦП чистит тротуары во дворе вместо коммунальщиков

Михаил рассказал, что выпадает много снега, потом он тает, образуется каша, а коммунальщики плохо справляются. Он решил сам почистить тротуары, чтобы пенсионерам и детям было удобнее.

Жители двора благодарны Михаилу и отмечают, что после того, как он начал чистить двор, коммунальные организации заверили, что пригонят трактор для уборки снега.

90% жильцов нашего дома — старики, поэтому ходить людям тяжело. А когда было +2 °С, всё растаяло, образовалась каша на дороге. В прошлом году трактор приехал только один раз за всю зиму, рассказал мужчина.