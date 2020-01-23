В Березовском инвалид с ДЦП чистит тротуары во дворе вместо коммунальщиков
Сегодня, 11:06ОбществоФото: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина по имени Михаил с ДЦП вместо дворника чистит дорожки во дворе дома, где живет, пишет портал Е1.
Михаил рассказал, что выпадает много снега, потом он тает, образуется каша, а коммунальщики плохо справляются. Он решил сам почистить тротуары, чтобы пенсионерам и детям было удобнее.
Жители двора благодарны Михаилу и отмечают, что после того, как он начал чистить двор, коммунальные организации заверили, что пригонят трактор для уборки снега.
90% жильцов нашего дома — старики, поэтому ходить людям тяжело. А когда было +2 °С, всё растаяло, образовалась каша на дороге. В прошлом году трактор приехал только один раз за всю зиму, рассказал мужчина.
При этом Михаилу самому нужна помощь. Например, ему нужно постелить в квартире линолеум, а в силу состояния здоровья он не может сам поднять мебель.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей