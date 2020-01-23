В Екатеринбурге директор строительной компании осужден на 7 лет за махинации с землей
Сегодня, 10:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала вынесен приговор директору строительной компании «Регион — Капитал «Мост» Дмитрию Жижине, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
В октябре 2011 года и марте 2012 года Жижина приобрел два земельных участка на территории садового товарищества. Земля предназначалась под садоводство. Затем он начал привлекать клиентов, готовых вложиться в строительство жилых домов, скрыв информацию о том, что земельные участки для этого не предназначены.
За 2,5 года подсудимый обманул восемь человек, общая сумма ущерба составила 15,6 миллиона рублей.
Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление. Теперь ему предстоит провести в колонии семь лет.
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