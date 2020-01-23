В Екатеринбурге директор строительной компании осужден на 7 лет за махинации с землей

В октябре 2011 года и марте 2012 года Жижина приобрел два земельных участка на территории садового товарищества. Земля предназначалась под садоводство. Затем он начал привлекать клиентов, готовых вложиться в строительство жилых домов, скрыв информацию о том, что земельные участки для этого не предназначены.