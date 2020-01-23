В Екатеринбурге два цирковых слона гуляли по улицам

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В Екатеринбурге два слона сбежали от сотрудников цирка, разгуливали по улицам и валялись в снегу, пишет Знак.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в приемной цирка, во время погрузки слонов в контейнеры для дальнейшей перевозки животные вышли из-под контроля. При этом сотрудники цирка подчеркнули, что слоны находились под присмотром дрессировщиков.
Одно из животных перешло дорогу и отправилось к Зеленой роще. Слон лег на снег, а затем попытался уйти от дрессировщика с палкой. Обратно животных увели на веревках.
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Видео: youtube.com
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