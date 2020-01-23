В Екатеринбурге продлили арест отцу убитого девятилетнего мальчика

Отцу ребенка Ивану Казанцеву и глава религиозной секты Земфире Гайнуллиной продлили арест до 27 мая, а также добавили по статье. Помимо статьи за убийство, Казанцев теперь обвиняется еще по статье «Систематическое истязание малолетних». Гайнуллиной собираются предъявить обвинение за организацию религиозного объединения, угрожающего жизни и здоровью людей.

Также в ходе следствия выяснилось, что за последние два года обвиняемые совершили более 80 переездов. Кроме того, показания дал брат убитого мальчика. Он рассказал, что его наказывали за любую провинность, включая случаи, когда он неправильно подпевал Гайнуллиной во время исполнения ею религиозных песен под гитару.