В колонии Нижнего Тагила начали шить жилеты для переписчиков населения

В январе 2020 года ГУ ФСИН России по Свердловской области заключило контракт с ООО «ПТК». Ранее в тагильской колонии пошили 10 тысяч сумок для переписчиков населения. Осенью поступил заказ от Росстата на пошив еще 40 тысяч сумок.