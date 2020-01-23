В колонии Нижнего Тагила начали шить жилеты для переписчиков населения
Сегодня, 10:21ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В ИК-6 в Нижнем Тагиле сошьют 105 тысяч жилетов для сотрудников, которые будут проводить перепись населения, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В январе 2020 года ГУ ФСИН России по Свердловской области заключило контракт с ООО «ПТК». Ранее в тагильской колонии пошили 10 тысяч сумок для переписчиков населения. Осенью поступил заказ от Росстата на пошив еще 40 тысяч сумок.
По последним данным, швеи центра трудовой адаптации изготовили уже 47 тысяч жилетов.
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