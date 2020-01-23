В Нижнем Тагиле уборка улиц от снега идёт в круглосуточном режиме

На расчистке дорог и тротуаров задействованы 56 единиц техники, а также 40 человек занимаются ручной подборкой, очищая территорию остановок и пешеходных переходов, говорит начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи Владислав Тарахтунов.

Также по его словам, в среднем, в ночную смену работает порядка 40 единиц уборочной техники. За последнюю ночь с улиц вывезли около 500 тонн снега.

Работаем по отработанной схеме. В первую очередь чистятся основные магистрали в каждом районе и между ними, улицы, где проходит движение общественного транспорта и большой поток автомобилей. Особый акцент делается на уборке снега с остановок и пешеходных переходов. Затем уже техника переходит на второстепенные улицы и тротуары,пояснил чиновник.

Администрация города также сообщает, что по словам специалистов, с момента начала снегопада в городе выпало около 100 мм снежных осадков, а из-за тёплой погоды на улицах образуются снежные накаты.

Чтобы не образовывался накат, а также, чтобы убрать с дорожного покрытия зимнюю скользкость, на опасных участках, таких как: спуски, подъемы, опасные повороты, дорожные службы используют реагенты,заявил Тарахтунов.

Также мужчина отметил, что от жителей города поступают обращения, с жалобами на ликвидацию последствий снегопада. По его словам, водители недовольны тем, что после очистки улицы уборочной техникой, остаются снежные насыпи при въезде в парковочные карманы. Он отметил, что дорожники оперативно реагируют на все обращения.