В Ревде отменили опрос о переносе памятника В. И. Ленину с центральной площади
Руководство Ревды решило отказаться от проведения опроса о переносе памятника Владимиру Ленину из центра города, сообщает Ура.ру.
Решение об отмене опроса было принято местными властями на основании обращения местной общественной палаты. Об этом рассказал секретарь свердловского облкома КПРФ Александр Ивачев.
Принято решение не проводить опрос населения по вопросу местонахождения памятнику В. И. Ленину <…> 1 февраля 2020 года, — говорится в письме главы Ревды Ирины Тейшевой, опубликованном на странице Ивачева в Facebook.
В документе указано, что опросу требуется детальная проработка.
По мнению архитекторов, присутствие на площади Победы, двух объектов: фонтана и памятника В. И. Ленину, тоже является спорным вопросом, отмечает Тейшева.
Кроме того, она рассказала, что на следующей неделе вопрос планируется проработать дополнительно.
Ивачев предположил, что «что-то пошло не по плану администрации». Он считает, что опрос, в принципе не требуется.
На днях стало известно, что голосование назначено на первое февраля. Жителям города планировалось предложить два места для расположения памятника — оставить его на месте или перенести его в сквер на улице Ленина.
Споры о месте расположения памятника Ленину ведутся уже в течение года. Площадь, где он находится, планировалось реконструировать и поставить на его место фонтан. Администрация города проводила голосование о том, как стоит благоустроить площадь. Многие горожане поддержали план местных властей. После этого членами свердловского отделения КПРФ было проведено несколько акций протеста, объяснив это тем, что опрос проводился с нарушениями.