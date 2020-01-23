В Ревде отменили опрос о переносе памятника В. И. Ленину с центральной площади

Решение об отмене опроса было принято местными властями на основании обращения местной общественной палаты. Об этом рассказал секретарь свердловского облкома КПРФ Александр Ивачев.

Принято решение не проводить опрос населения по вопросу местонахождения памятнику В. И. Ленину <…> 1 февраля 2020 года, — говорится в письме главы Ревды Ирины Тейшевой, опубликованном на странице Ивачева в Facebook.

В документе указано, что опросу требуется детальная проработка.

По мнению архитекторов, присутствие на площади Победы, двух объектов: фонтана и памятника В. И. Ленину, тоже является спорным вопросом, отмечает Тейшева.

Кроме того, она рассказала, что на следующей неделе вопрос планируется проработать дополнительно.

Ивачев предположил, что «что-то пошло не по плану администрации». Он считает, что опрос, в принципе не требуется.

На днях стало известно, что голосование назначено на первое февраля. Жителям города планировалось предложить два места для расположения памятника — оставить его на месте или перенести его в сквер на улице Ленина.