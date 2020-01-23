В России паллиативную медпомощь оказывают непрофильным пациентам

Пока больные, которых не хотят забирать родственники, занимают места для паллиативной помощи, страдающие от болей пациенты вынуждены сидеть дома, пишет NEWS.RU. Федермессер считает, что эту проблему можно решить путем создания по всей стране “социальных коек” и организацией социальной поддержки для одиноких на дому.

Специалисты уверены, что этот вопрос не решить без помощи Министерства труда и социальной защиты. Поддержка ведомства нужна несмотря на то, что в России количество “паллиативных” коек соответствует мировым стандартам: 10 мест на каждые 100 тысяч населения.