В тагильском ГИБДД произошла кадровая перестановка
Сегодня, 16:40ОбществоФото: Тагил-ТВ/TagilCity.ru
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В ГИБДД Нижнего Тагила в конце 2019 года произошла кадровая перестановка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Бернгардт, который ранее занимал должность главы отдела пропаганды, стал заместителем начальника нижнетагильского отдела Госавтоинспекции. Его место заняла Ксения Парамонова, которая также являлась сотрудницей отдела пропаганды.
Кроме того, Сергею Бернгардту было присвоено звание подполковника полиции, Ксении Парамоновой — майора полиции.
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