23 января в Екатеринбурге на несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального вышли тысячи человек.

По разным данным, в шествии в центре столицы Урала принимают участие от одной до трех тысяч человек. Толпа людей растянулась практически на всю набережную Городского пруда, пишет Е1. При этом штаб оппозиционера в Екатеринбурге не уведомил министерство общественной безопасности о митинге, акция не согласована. Напомним, в Нижнем Тагиле также не поступило заявок на проведение митингов 23 января. В Нижнем Тагиле нет заявок на санкционированный митинг в поддержку Навального

