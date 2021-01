Задержания на митингах и сломанный палец школьницы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 января.

В Екатеринбурге на митингах в поддержку оппозиционера Навального были задержаны 14 человек. Несанкционированные мероприятия прошли в столице Урала и Нижнем Тагиле. По данным Министерства общественной безопасности, задержанных опрашивают, а дальнейшие действия будут приниматься на усмотрение сотрудников полиции. В Нижнем Тагиле в первую очередь сотрудники правоохранительных органов обращали внимание на граждан с плакатами. Тагильчане собрались в количестве около пятисот человек у Александровского пассажа, а затем выдвинулись к Нижнетагильскому театру драмы. В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек В Нижнем Тагиле вечером 21 января жители города наблюдали столб света, уходящий в небо. Он продержался некоторое время, а затем погас. Как выяснилось, столб образовался из-за аварии на территории предприятия «Уралхимпласт». Из-за короткого замыкания линии электропроводки вышла из строя трансформаторная подстанция. Образовалось задымление. Последствия устраняли всю ночь силами сотрудников предприятия. Для выяснения причин произошедшего была создана специальная комиссия. Стала известна причина появления светового столба в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Карла Либкнехта водитель сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП. У пострадавшей диагностирован перелом фаланги пальца ноги. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. Как рассказала потерпевшая, она двигалась по двору с одноклассницами в сторону музыкальной школы. Навстречу с большой скоростью ехал автомобиль, который ударил девочку зеркалом по щеке, а колесом переехал ногу. Сотрудники ГИБДД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили виновника. Выяснилось, что это мужчина 1982 года рождения. Он рассказал инспекторам, что после ДТП остановился и спросил всё ли в порядке с ребенком. Получив положительный ответ, он уехал. За оставление места происшествия ему грозит штраф, либо арест на 15 суток, либо лишение водительского удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев. В Нижнем Тагиле найден наехавший на девочку на Красном камне водитель В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 390 случаев заболевания коронавирусной инфекций, из них 25 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности на Среднем Урале за время пандемии зафиксировано 67 526 случаев заражения COVID-19, в Нижнем Тагиле — 4 018. В тяжелом состоянии в больницах региона находится 491 человек, среди которых 216 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие 24 часа из больниц Свердловской области выписано 400 человек. Нарастающим итого за время коронавирусной эпидемии по выздоровели 60 015 свердловчан. Зарегистрировано 1 907 летальных случаев, из них 17 за период с 22 по 23 января. Число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле превысило четыре тысячи человек

