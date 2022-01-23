Из-за смога летевшие в Екатеринбург самолеты отправились в Челябинск

Информация на онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово гласит, что самолеты вылетели из Челябинска в уральскую столицу только поздно ночью. Вместо 22.15 рейс из Москвы приземлился в 02.33, а из Сочи — в 03.40 вместо 22.40.
Другой самолет был вынужден направиться на аэродром в Тюмень, однако утром 23 января ситуация нормализовалась, поэтому сейчас аэропорт Кольцово функционирует в штатном режиме.
Напомним, 15 января стало известно, что десятки пассажиров в зале ожидания Кольцово в Екатеринбурге ждали свой рейс в Шарм-эш-Шейх.