Из-за смога летевшие в Екатеринбург самолеты отправились в Челябинск

Из-за смога летевшие в Екатеринбург самолеты отправились в Челябинск
Из-за смога летевшие в Екатеринбург самолеты отправились в Челябинск
Сегодня, 15:36ОбществоФото: 1MI
Вечером 22 января самолеты, не сумевшие из-за смога приземлиться в Екатеринбурге, улетели в Челябинск. Имеются в виду два рейса компании «Уральские авиалинии». Один направлялся из Сочи, а другой — из Москвы.

Информация на онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово гласит, что самолеты вылетели из Челябинска в уральскую столицу только поздно ночью. Вместо 22.15 рейс из Москвы приземлился в 02.33, а из Сочи — в 03.40 вместо 22.40.

Другой самолет был вынужден направиться на аэродром в Тюмень, однако утром 23 января ситуация нормализовалась, поэтому сейчас аэропорт Кольцово функционирует в штатном режиме.

Напомним, 15 января стало известно, что десятки пассажиров в зале ожидания Кольцово в Екатеринбурге ждали свой рейс в Шарм-эш-Шейх.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Аэропорт «Кольцово»самолетысмогЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы