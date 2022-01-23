Котенок примерз к полу и чуть не погиб на автомойке в Нижнем Тагиле

По ее словам, на автомойке в боксе находится вода разной температуры, а также постоянно открываются ворота. В морозную погоду котенок забежал незаметно и сидел в углу, где и примерз к полу. Животное спасли с помощью теплой воды и шпателя.
У него потом облазила кожа с подушечек лапок,отметила Елена.
Как выяснилось, котенок оказался приученным к лотку, также он очень ласковым и игривым. Из-за того, что у Елены и ее сменщицы уже есть домашние животные, котенку ищут новый дом. Предполагается, что ему около четырех месяцев.
Он очень умный, я таких не видела, и ласковый,рассказала тагильчанка.
Напомним, в Нижнем Тагиле, в районе Вагонки, волонтеры планируют построить реабилитационный центр для диких животных «Солнечная Птица».