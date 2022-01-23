Котенок примерз к полу и чуть не погиб на автомойке в Нижнем Тагиле

Котенок примерз к полу и чуть не погиб на автомойке в Нижнем Тагиле
Котенок примерз к полу и чуть не погиб на автомойке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08ОбществоФото: группа "Котопёс-НТ" "ВКонтакте"
Жители Нижнего Тагила спасли котенка, который забрел на автомойку и примерз к полу. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала одна из участниц спасательной операции Елена.

По ее словам, на автомойке в боксе находится вода разной температуры, а также постоянно открываются ворота. В морозную погоду котенок забежал незаметно и сидел в углу, где и примерз к полу. Животное спасли с помощью теплой воды и шпателя.

У него потом облазила кожа с подушечек лапок,отметила Елена.

Как выяснилось, котенок оказался приученным к лотку, также он очень ласковым и игривым. Из-за того, что у Елены и ее сменщицы уже есть домашние животные, котенку ищут новый дом. Предполагается, что ему около четырех месяцев.

Он очень умный, я таких не видела, и ласковый,рассказала тагильчанка.

Фото:группа "Котопёс-НТ" "ВКонтакте"

Напомним, в Нижнем Тагиле, в районе Вагонки, волонтеры планируют построить реабилитационный центр для диких животных «Солнечная Птица».

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