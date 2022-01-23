Три старинных здания в центре Екатеринбурга взяты под государственную охрану

Участок земли, на котором находятся несколько памятников, взят под государственную охрану в Екатеринбурге. Управление охраны объектов культурного наследия отделило зону защиты для трех старинных зданий на улице Розы Люксембург.

Отныне нельзя ничего возводить вблизи зданий Русского общества торговли аптекарскими товарами в доме № 34, Доме Оленева в здании № 36 и Доме Рейнфельда на улице Розы Люксембург, 38/13. Документ опубликован на официальном портале правовой информации области. Также в границах зон запрещается организовывать парковки, ставить ларьки и рекламные растяжки. Невозможны ремонтные работы, рискующие нанести увечья памятникам, а вблизи нельзя возводить здания выше 12 метров. Напомним, в центре Екатеринбурга три кладбища признаны объектами культурного наследия. Под охрану государства взяли Зеленую Рощу, парк на Блюхера и старое мусульманское кладбище. Объектами культурного наследия стали три кладбища в центре Екатеринбурга

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