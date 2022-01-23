Три старинных здания в центре Екатеринбурга взяты под государственную охрану

Отныне нельзя ничего возводить вблизи зданий Русского общества торговли аптекарскими товарами в доме № 34, Доме Оленева в здании № 36 и Доме Рейнфельда на улице Розы Люксембург, 38/13. Документ опубликован на официальном портале правовой информации области.
Также в границах зон запрещается организовывать парковки, ставить ларьки и рекламные растяжки. Невозможны ремонтные работы, рискующие нанести увечья памятникам, а вблизи нельзя возводить здания выше 12 метров.
Напомним, в центре Екатеринбурга три кладбища признаны объектами культурного наследия. Под охрану государства взяли Зеленую Рощу, парк на Блюхера и старое мусульманское кладбище.