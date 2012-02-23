Поздравление с Днем защитника Отечества от интернет-провайдера «ИНСИС»
23 февраля 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Дорогие тагильчане! От своего имени коллектива компании «ИНСИС» и лично от себя поздравляю всех мужчин Нижнего Тагила с Днем защитника Отечества!
Наш город в этом плане особенно выделяется. Мы своими руками, на наших заводах выпускаем продукцию, которая так важна для страны. Поэтому для нас, тагильчан, День защитника Отечества - один из главных праздников.
Служение Отечеству всегда было почетной обязанностью каждого мужчины. К счастью, мы живем в мирное время! Теперь многое изменилось, но такие качества, как верность долгу и своему слову, ответственность за свою семью важны всегда.
В этот день хочу пожелать вам мира и здоровья! Пусть в ваших домах царят любовь и согласие, а все начинания увенчаются успехом!
Алексей Барышников, руководитель Нижнетагильского филиала Интернет-провайдера «ИНСИС».
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