Пьяные россияне избили в парижском аэропорту двух полицейских

Отмечается, что пассажиры были настолько пьяны, что не могликонтролировать свои действия и представляли угрозу для окружающих.Выяснилось, что это были граждане РФ. Россияне отказались покинуть бортсамолета. Тогда экипажу пришлось вызвать полицию, чтоб выдворитьдебоширов из самолета.

Добавим, что ранее сообщалось, что сильно подвыпивший 33-летний россиянин разбил лицо своему 35-летнему земляку во время авиарейса «Москва — Мюнхен». Причиной для разборок стало то, что один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, решил подняться с кресла и случайно упал на своего земляка. Между ними завязался спор, перетекший вдраку. Нарушитель спокойствия был задержан мюнхенской полицией сразу после того, как покинул самолет. В процессе ареста он снова не удержалсяна ногах и упал, получив серьезную травму головы. Пострадавшего госпитализировали.