Пьяные россияне избили в парижском аэропорту двух полицейских
Пассажиры самолета, вылетавшего из парижского аэропорта «Руасси», устроили драку, отказавшись подчиниться требованиям полицейских. Как сообщает Life News, стюардесса самолета, следовавшего в Рио-де-Жанейро, обратила внимание на двоих пассажиров, 30-летнего мужчину и 28-летнюю женщину.
Отмечается, что пассажиры были настолько пьяны, что не могликонтролировать свои действия и представляли угрозу для окружающих.Выяснилось, что это были граждане РФ. Россияне отказались покинуть бортсамолета. Тогда экипажу пришлось вызвать полицию, чтоб выдворитьдебоширов из самолета.
Однако пассажиры решили сопротивляться до последнего. В результате двасотрудника полиции получили травмы. С помощью группы полицейских иэкипажа, нетрезвых пассажиров задержали. Теперь им предъявят обвинение внападении на стражей порядка.
Добавим, что ранее сообщалось, что сильно подвыпивший