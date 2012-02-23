В «черном списке» нижнетагильского пенсионного фонда более 9,5 тысяч неплательщиков
23 февраля 2012, 15:30Общество
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Нижнетагильский Пенсионный фонд недополучил более 370 млн. рублей страховых взносов, из них более 340 млн. – долги по обязательному пенсионному страхованию, около 30 млн. – по медицинскому страхованию, сообщили в нижнетагильском пенсионном фонде.
Сейчас в «чёрном списке» ПФР более 9.500 неплательщиков. Наибольшая задолженность приходится на строительные предприятия и ЖКХ.
Отметим, что в Управлении Пенсионного фонда в городе Нижнем Тагиле иПригородном районе состоит на учете более 25 тысяч страхователей, в томчисле 12 тысяч работодателей и 13 тысяч самозанятых граждан,уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерациисамостоятельно.
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