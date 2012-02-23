В Нижнем Тагиле открыта выставка об истории выборов Президента РФ

Среди них протоколы территориальных избирательных комиссий, итоговыепротоколы Нижнетагильской городской избирательной комиссии, письма вредакцию газеты «Тагильский рабочий» от жителей о предстоящих выборахПрезидента Российской Федерации за 1991 год, фотографии и информация окандидатах на пост Президента РФ, агитационные материалы, фотографии сизбирательных участков, результаты голосования за кандидатов жителямиНижнего Тагила.