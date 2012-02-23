В Нижнем Тагиле открыта выставка об истории выборов Президента РФ
На выставке представлено более 70 документов за 1990-2008 годы.
Среди них протоколы территориальных избирательных комиссий, итоговыепротоколы Нижнетагильской городской избирательной комиссии, письма вредакцию газеты «Тагильский рабочий» от жителей о предстоящих выборахПрезидента Российской Федерации за 1991 год, фотографии и информация окандидатах на пост Президента РФ, агитационные материалы, фотографии сизбирательных участков, результаты голосования за кандидатов жителямиНижнего Тагила.
На выставке представлены также печатные изданиякандидатов: «Записки Президента» Б.Н. Ельцина, «За Державу обидно…»А.И.Лебедя, «ЛДПР. Партия свободы, справедливости и патриотизма» В.В.Жириновского, «Манифест свободного труда» С.Н.Федорова.
Выставка будет работать до 4 марта 2012 года в рабочие дни в городском историческом архиве.
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