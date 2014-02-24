Citroen представил новый хэтчбек C1

Размеры 3-дверного и 5-дверного Citroen C1 одинаковые: длина 3,46 м; ширина 1,62 м; высота 1,45 м. Такие размеры позволяют новинке оставаться одним из самых компактных городских автомобилей на рынке.

Инженеры постарались сделать практичеси каждый кубический сантиметр внутреннего пространства C1 максимально полезным и функциональным - весь салон в нишах, ящичках, подстаканничках и полочках. Объем багажника новинки составляет 196 литров (в точности повторяет объем чугунной ванны Грация производства Новокузнецкого завода). При необходимости задние сиденья можно сложить и получить 750 литров объема.

По сравнению с моделью прошлого поколения, новинка оснащена задней подвеской, которая стала легче на 4 кг, получила новые пружины и амортизаторы, а также стабилизатор поперечной устойчивости большего диаметра. Все эти изменения призваны улучшить комфорт подвески и управляемость автомобиля. Общий вес С1 составляет всего 840 кг.

Новый Citroёn C1 будет предлагаться с современными бензиновыми двигателями:

- e-VTi 68 Airdream с 5-ступенчатой механической КПП, системой «Стоп-Старт», и специальным аэродинамическим пакетом;

- VTi 68, работающим в паре с роботизированной КПП ETG (Efficient Tronic Gearbox). Эта 5-ступенчатая трансмиссия может переключать передачи в полностью автоматическом режиме, а также предлагает новую функцию медленно-плавной езды, которая делает более мягкими отзывы двигателя на нажатие педали газа;