Ford представил обновленный Focus

Focus получил новую мультимедийную систему SYNC 2 с сенсорным цветным экраном высокого разрешения и усовершенствованной системой голосового управления для лёгкого доступа к аудио, навигации, климат-контролю и мобильным телефонам.

Также впервые на автомобиле Ford предлагается новая «hands-free» технология перпендикулярной парковки, помогающая водителю парковать автомобиль между другими машинами и усовершенствованная система автоматического торможения Active City Stop, которая теперь работает на скоростях до 50 км/ч.

На обновленном Focus была перенастроена подвеска, модифицированы амортизаторы, а также была установлена новая электронная система курсовой устойчивости.

Обновление коснулось и двигателей: на Focus будут устанавливать два новых 1,5-литровых мотора – бензиновый EcoBoost и дизельный TDCi.

Компания Ford впервые вывела модель Focus на рынок в 1998 году, и с тех пор в мире было продано более 12 млн автомобилей. C момента появления Focus на российском рынке всего в России было продано более 700 000 автомобилей Ford Focus.