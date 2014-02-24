Hyundai представил концепт Intrado
На Женевком автосалоне компания Hyundai представит концептульный кроссовер Intrado. Новинка стала первым автомобилем, разработанным под руководством Питера Шрейера, который в январе 2013 года стал президентом и старшим дизайнером Hyundai Motor Group. (Известен своими работами в концерне Volkswagen, среди которых первое поколение Audi TT, VW Passat (B5).
Свой след оставил при работе главным дизайнером Kia - Kia Sorento 2009 года) .
Питер Шрейер прокомментировал: «Простой и чувственный Intrado отражает открытость бренда Hyundai и его постоянную готовность к обновлению и совершенствованию. Автомобиль демонстрирует, что компания Hyundai Motorстремится дать своему покупателю возможности заново открыть радость и свободу личного передвижения. Поэтому назначение автомобиля очень простое и понятное: он логичный, привлекательный и энергичный».
Название Intrado означает нижнюю часть крыла самолета, которая создает подъемную силу, позволяющую самолету взлететь. Материалы и технологии, использованные при создании концепта, основаны на последних тенденциях в авиационной промышленности. Внешность концепта не загружена деталями, что увеличивает его аэродинамические качества.
При создании концепта инженеры ориентировались на следующие принципы: снижение массы, максимальная целесообразность использования всех элементов конструкции, мощный и экономичный силовой агрегат.
Intrado оснащается силовой установкой нового поколения на водородных топливных элементах, использующих литий-ионную батарею мощностью 36 кВт/ч. Для заправки автомобиля с запасом хода до 600 километров потребуется всего лишь нескольких минут.