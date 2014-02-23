С Днем защитника Отечества, тагильчане!

Для всех нас 23 февраля - символ всенародной признательности и уважения к защитникам страны. Он олицетворяет патриотизм, силу духа и величие подвига наших воинов. Их имена навечно останутся запечатленными на страницах истории и будут жить в памяти российского народа.

Слова особой благодарности хочу сказать ветеранам Вооруженных сил, тем, кто победил в Великой Отечественной войне и стоял на страже мира в послевоенные годы. Сегодня они продолжают вносить значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Будущие защитники Отечества узнают о войне и нелегкой солдатской службе не только из учебников и книг, но и от непосредственных участников боевых действий. Вы поддерживаете авторитет армии и флота, повышаете престиж военной службы».