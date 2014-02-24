VW Scirocco и Scirocco R дебютируют в Женеве

Обновленный Scirocco похвастаться абсолютной новизной тоже не может. На новую платформу он не перебрался, а остался стоять на прежней от Golf V/VI. Но сразу заметны обновлённые передняя и задняя части кузова: измененный передний бампер с решеткой радиатора, новые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, задние фонари и крышка багажника. Уже в базовой комплектации салон автомобиля оснащён спортивными сиденьями и спортивным кожаным рулём. В интерьере также использованы новые материалы и цвета. Среди технических новинок предлагается акустическая система «Dynaudio Excite» и парковочный автопилот Park Assist.

Scirocco будет комплектоваться усовершенствованными двигателями увеличенной мощности. Из линейки убран 1,4-литровый мотор с двойным турбонаддувом (160 л.с.), его место занял 2-литровый TSI мощностью 180 л.с., с которым автомобиль на механике кушает в среднем лишь 6,0 литров на 100 км.

К двигателю 1.4 TSI прибавили три лошади до 125 л.с., двухлитровый TSI вместо 210 л.с. стал выдавать 220, оба двухлитровых дизеля увеличили свой табун до 150 и 184 л.с. и стали на 0,8 л экономичнее.

Заряженная версия Scirocco R получила 2-литровый двигатель мощностью 280 л.с. (выше прежней на 15 лошадок).