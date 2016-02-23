Прокуратура Екатеринбурга хочет отправить в психбольницу магистра магии вуду

Сам мужчина 1985 года рождения называет себя «магистром магии Вуду». Но, очевидно, без признания обществом его статуса, жизнь казалось ему пресной. Поэтому в октябре прошлого года он решил провести ритуал жертвоприношения перед представителями прессы.

Для проведения жертвоприношения ему понадобился живой петух, а также предметы православного христианского культа: погребальный покров, разрешительная молитва с венчиком и деревянный крест с распятием. Все это он сумел купить.

Сама демонстрация происходила в Екатеринбурге одном из офисов на улице Первомайская. Мужчина расстелил на полу погребальный саван, встал на него ногам и обезглавил петуха. Представители прессы зафиксировали, что он окропил кровью птицы православный покров. Остальные вещи он использовал для создания «антуража». Ритуал преследовал цель навести порчу на президента Украины Петра Порошенко.

Этого оказалось достаточно, чтобы делом заинтересовалась прокуратура Екатеринбурга. На днях дело передали в суд. Обвинение надеется, что мужчину удастся направить в психиатрический диспансер на принудительное лечение.

В Нижнем Тагиле тоже встречаются лица, практикующие эзотерику. Тагильчанам стоит быть осторожнее, чтобы не попасть под действие колдовства. На крайний случай пригодится заклинание «Protego».