38 пожаров произошло в Нижнем Тагиле с начала года (ФОТО)

Если в начале 2017 года было зафиксировано 27 пожаров, то показатели начала 2018 превышены на 41%. На территории Нижнего Тагила за прошедшие месяцы было зафиксировано 38 случаев возгорания.



Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила, главными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей и электрооборудования.



В связи со сложившейся ситуацией накануне праздничных дней сотрудниками МЧС был проведён рейд. Особое внимание уделялось многодетным и неблагополучным семьям, а также семьям, которые ранее попадали под внимание надзорных органов. В ходе рейда были проведены профилактические беседы и вручены памятки.

Фото: Пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила