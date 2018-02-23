-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
ночь: -17
утро: -21
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.76 + 0.11
EUR 69.63 - 0.18
Новости Нижнего Тагила

38 пожаров произошло в Нижнем Тагиле с начала года (ФОТО)

23 февраля 2018, 18:30Добавить новость
безопасность,город,здоровье,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,проверка,Свердловская область,рейд,пожарная безопасность,профилактика
Рост количества пожаров зарегистрирован в Нижнем Тагиле. С начала года на территории города произошло 38 пожаров.

Если в начале 2017 года было зафиксировано 27 пожаров, то показатели начала 2018 превышены на 41%. На территории Нижнего Тагила за прошедшие месяцы было зафиксировано 38 случаев возгорания.

Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила, главными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей и электрооборудования.

В связи со сложившейся ситуацией накануне праздничных дней сотрудниками МЧС был проведён рейд. Особое внимание уделялось многодетным и неблагополучным семьям, а также семьям, которые ранее попадали под внимание надзорных органов. В ходе рейда были проведены профилактические беседы и вручены памятки.


безопасность,город,здоровье,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,проверка,Свердловская область,рейд,пожарная безопасность,профилактикабезопасность,город,здоровье,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,проверка,Свердловская область,рейд,пожарная безопасность,профилактика
Фото: Пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Силы МЧС Свердловской области приведены в повышенную готовность в связи с 23 февраля
вчера, 09:00
0 0
Свердловские огнеборцы предотвратили пожар во время рейда
5 февраля, 09:00
1 0
Дом, баня и гараж сгорели в селе Покровское под Нижним Тагилом
15 января, 09:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 385
Подписаться на новости