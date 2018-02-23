Более 40 000 кв. м тротуаров будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2018 году

В 2018 году в Нижнем Тагиле запланирован ремонт 40 256 кв. м тротуаров. Тагильчане могут внести свою лепту в составление плана: пожелания и дополнения к нему принимаются на сайте администрации города.
В Нижнем Тагиле составили план по ремонту тротуаров в 2018 году. Самые масштабные работы пройдут в Ленинском районе: там обновится 22 120 кв. м покрытия. Будет отремонтирован тротуар по четным и нечетным сторонам на улицах Красноармейской и Краснознаменной. Также пройдет ремонт тротуара на ул. Учительской.
Согласно плану, в Дзержинском районе будут отремонтированы 11 003 кв. м покрытия. В их числе тротуары:
- на ул. Юности от дома №1А до дома №7А;
- по пр. Вагоностроителей от дома №2 до дома № 12, а также от ул. Авиационной до ул. Сибирской по четной и нечетной сторонам;
- вдоль ул. Ильича от дома №1/3 до дома №1А стр.2, от дома №1Б до дома №3Б, а также от ул. Чайковского до ул. 7 ноября;
- вдоль ул. Энтузиастов около домов №33, 39 и 45, а также подход к детсаду №56;
- вокруг школы № 87 и на подходе к Художественной школе №2;
- вдоль ул. Ильича от дома №3А до ул. Орджоникидзе;
- по ул. Калинина от Авангардной до Круговой;
- подход к пешеходному переходу на ул. Охотников;
- на пр. Ленинградский будут отремонтированы подходы к пешеходным тротуарам около домов №75, №45 по нечетной стороне и подход к тротуару через ул. Юности к ТЦ «Райт».
В Тагилстроевском районе появится обновленное тротуарное покрытие на ул. Перова от Балакинской до Ульяновской, по нечетной стороне ул. Балакинской от Вишневой до Лермонтова и около дома на Садовой, 89. На ГГМ пройдет ремонт тротуара на пр. Октябрьский от дома №15 до дома №1, на ул. Тагилстроевской от дома №15 до дома №3А, а также по нечетной стороне ул. Захарова. Всего в Тагилстроевском районе запланировано обновление 7 133 кв. м тротуаров.
Сейчас в городской мэрии принимаются пожелания от тагильчан по плану ремонта тротуаров. Свои предложения и дополнения граждане могут оставить на сайте администрации.