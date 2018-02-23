Более 40 000 кв. м тротуаров будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2018 году

В 2018 году в Нижнем Тагиле запланирован ремонт 40 256 кв. м тротуаров. Тагильчане могут внести свою лепту в составление плана: пожелания и дополнения к нему принимаются на сайте администрации города.

В Нижнем Тагиле составили план по ремонту тротуаров в 2018 году. Самые масштабные работы пройдут в Ленинском районе: там обновится 22 120 кв. м покрытия. Будет отремонтирован тротуар по четным и нечетным сторонам на улицах Красноармейской и Краснознаменной. Также пройдет ремонт тротуара на ул. Учительской.





Согласно плану, в Дзержинском районе будут отремонтированы 11 003 кв. м покрытия. В их числе тротуары:





на ул. Юности от дома №1А до дома №7А;

по пр. Вагоностроителей от дома №2 до дома № 12, а также от ул. Авиационной до ул. Сибирской по четной и нечетной сторонам;

вдоль ул. Ильича от дома №1/3 до дома №1А стр.2, от дома №1Б до дома №3Б, а также от ул. Чайковского до ул. 7 ноября;

вдоль ул. Энтузиастов около домов №33, 39 и 45, а также подход к детсаду №56;

вокруг школы № 87 и на подходе к Художественной школе №2;

вдоль ул. Ильича от дома №3А до ул. Орджоникидзе;

по ул. Калинина от Авангардной до Круговой;

подход к пешеходному переходу на ул. Охотников;

на пр. Ленинградский будут отремонтированы подходы к пешеходным тротуарам около домов №75, №45 по нечетной стороне и подход к тротуару через ул. Юности к ТЦ «Райт».



В Тагилстроевском районе появится обновленное тротуарное покрытие на ул. Перова от Балакинской до Ульяновской, по нечетной стороне ул. Балакинской от Вишневой до Лермонтова и около дома на Садовой, 89. На ГГМ пройдет ремонт тротуара на пр. Октябрьский от дома №15 до дома №1, на ул. Тагилстроевской от дома №15 до дома №3А, а также по нечетной стороне ул. Захарова. Всего в Тагилстроевском районе запланировано обновление 7 133 кв. м тротуаров.



Сейчас в городской мэрии принимаются пожелания от тагильчан по плану ремонта тротуаров. Свои предложения и дополнения граждане могут оставить на сайте администрации.