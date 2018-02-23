Две жительницы Североуральска до смерти избили знакомого палкой

Ночью 22 августа 2016 года две женщины из Североуральска жестоко избили 59-летнего мужчину.

В качестве орудия для нанесения побоев подозреваемые использовали деревянную палку и собственные ноги. Спустя какое-то время жертва скончалась от полученных травм.

Следствие собрало доказательства вины подсудимых, и суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Каждой женщине было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.